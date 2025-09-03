- Aperçu
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
Le taux de change de IGPT a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.96 et à un maximum de 57.38.
Suivez la dynamique Invesco AI and Next Gen Software ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGPT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IGPT aujourd'hui ?
L'action Invesco AI and Next Gen Software ETF est cotée à 56.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 55.96 - 57.38, a clôturé hier à 57.04 et son volume d'échange a atteint 91. Le graphique en temps réel du cours de IGPT présente ces mises à jour.
L'action Invesco AI and Next Gen Software ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco AI and Next Gen Software ETF est actuellement valorisé à 56.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IGPT.
Comment acheter des actions IGPT ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco AI and Next Gen Software ETF au cours actuel de 56.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.20 ou de 56.50, le 91 et le -1.95% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IGPT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IGPT ?
Investir dans Invesco AI and Next Gen Software ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 33.82 - 57.48 et le prix actuel 56.20. Beaucoup comparent 4.11% et 36.08% avant de passer des ordres à 56.20 ou 56.50. Consultez le graphique du cours de IGPT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco AI and Next Gen Software ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco AI and Next Gen Software ETF l'année dernière était 57.48. Au cours de 33.82 - 57.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.04 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco AI and Next Gen Software ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco AI and Next Gen Software ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) sur l'année a été 33.82. Sa comparaison avec 56.20 et 33.82 - 57.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IGPT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IGPT a-t-elle été divisée ?
Invesco AI and Next Gen Software ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.04 et 24.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.04
- Ouverture
- 57.32
- Bid
- 56.20
- Ask
- 56.50
- Plus Bas
- 55.96
- Plus Haut
- 57.38
- Volume
- 91
- Changement quotidien
- -1.47%
- Changement Mensuel
- 4.11%
- Changement à 6 Mois
- 36.08%
- Changement Annuel
- 24.28%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
- $0.36 B
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $18.05 B