クォートセクション
通貨 / IGPT
株に戻る

IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF

56.18 USD 0.86 (1.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IGPTの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり55.96の安値と57.38の高値で取引されました。

Invesco AI and Next Gen Software ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGPT News

よくあるご質問

IGPT株の現在の価格は？

Invesco AI and Next Gen Software ETFの株価は本日56.18です。55.96 - 57.38内で取引され、前日の終値は57.04、取引量は104に達しました。IGPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco AI and Next Gen Software ETFの株は配当を出しますか？

Invesco AI and Next Gen Software ETFの現在の価格は56.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.24%やUSDにも注目します。IGPTの動きはライブチャートで確認できます。

IGPT株を買う方法は？

Invesco AI and Next Gen Software ETFの株は現在56.18で購入可能です。注文は通常56.18または56.48付近で行われ、104や-1.99%が市場の動きを示します。IGPTの最新情報はライブチャートで確認できます。

IGPT株に投資する方法は？

Invesco AI and Next Gen Software ETFへの投資では、年間の値幅33.82 - 57.48と現在の56.18を考慮します。注文は多くの場合56.18や56.48で行われる前に、4.08%や36.03%と比較されます。IGPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco AI and Next Gen Software ETFの株の最高値は？

Invesco AI and Next Gen Software ETFの過去1年の最高値は57.48でした。33.82 - 57.48内で株価は大きく変動し、57.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco AI and Next Gen Software ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco AI and Next Gen Software ETFの株の最低値は？

Invesco AI and Next Gen Software ETF(IGPT)の年間最安値は33.82でした。現在の56.18や33.82 - 57.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IGPTの動きはライブチャートで確認できます。

IGPTの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco AI and Next Gen Software ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.04、24.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
55.96 57.38
1年のレンジ
33.82 57.48
以前の終値
57.04
始値
57.32
買値
56.18
買値
56.48
安値
55.96
高値
57.38
出来高
104
1日の変化
-1.51%
1ヶ月の変化
4.08%
6ヶ月の変化
36.03%
1年の変化
24.24%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待