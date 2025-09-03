- 概要
IGPT: Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPTの今日の為替レートは、-1.51%変化しました。日中、通貨は1あたり55.96の安値と57.38の高値で取引されました。
Invesco AI and Next Gen Software ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IGPT News
よくあるご質問
IGPT株の現在の価格は？
Invesco AI and Next Gen Software ETFの株価は本日56.18です。55.96 - 57.38内で取引され、前日の終値は57.04、取引量は104に達しました。IGPTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco AI and Next Gen Software ETFの株は配当を出しますか？
Invesco AI and Next Gen Software ETFの現在の価格は56.18です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.24%やUSDにも注目します。IGPTの動きはライブチャートで確認できます。
IGPT株を買う方法は？
Invesco AI and Next Gen Software ETFの株は現在56.18で購入可能です。注文は通常56.18または56.48付近で行われ、104や-1.99%が市場の動きを示します。IGPTの最新情報はライブチャートで確認できます。
IGPT株に投資する方法は？
Invesco AI and Next Gen Software ETFへの投資では、年間の値幅33.82 - 57.48と現在の56.18を考慮します。注文は多くの場合56.18や56.48で行われる前に、4.08%や36.03%と比較されます。IGPTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco AI and Next Gen Software ETFの株の最高値は？
Invesco AI and Next Gen Software ETFの過去1年の最高値は57.48でした。33.82 - 57.48内で株価は大きく変動し、57.04と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco AI and Next Gen Software ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco AI and Next Gen Software ETFの株の最低値は？
Invesco AI and Next Gen Software ETF(IGPT)の年間最安値は33.82でした。現在の56.18や33.82 - 57.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IGPTの動きはライブチャートで確認できます。
IGPTの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco AI and Next Gen Software ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.04、24.24%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 57.04
- 始値
- 57.32
- 買値
- 56.18
- 買値
- 56.48
- 安値
- 55.96
- 高値
- 57.38
- 出来高
- 104
- 1日の変化
- -1.51%
- 1ヶ月の変化
- 4.08%
- 6ヶ月の変化
- 36.03%
- 1年の変化
- 24.24%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前