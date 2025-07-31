Валюты / HCI
HCI: HCI Group Inc
177.80 USD 0.38 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCI за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 176.24, а максимальная — 179.62.
Следите за динамикой HCI Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HCI
Дневной диапазон
176.24 179.62
Годовой диапазон
91.06 183.11
- Предыдущее закрытие
- 178.18
- Open
- 176.24
- Bid
- 177.80
- Ask
- 178.10
- Low
- 176.24
- High
- 179.62
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 7.87%
- 6-месячное изменение
- 19.46%
- Годовое изменение
- 65.78%
