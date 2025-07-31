CotizacionesSecciones
Divisas / HCI
Volver a Acciones

HCI: HCI Group Inc

180.76 USD 2.96 (1.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HCI de hoy ha cambiado un 1.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 178.30, mientras que el máximo ha alcanzado 183.19.

Siga la dinámica de la pareja de divisas HCI Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCI News

Rango diario
178.30 183.19
Rango anual
91.06 183.19
Cierres anteriores
177.80
Open
178.30
Bid
180.76
Ask
181.06
Low
178.30
High
183.19
Volumen
113
Cambio diario
1.66%
Cambio mensual
9.66%
Cambio a 6 meses
21.45%
Cambio anual
68.54%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B