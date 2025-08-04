クォートセクション
HCI: HCI Group Inc

185.34 USD 4.58 (2.53%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HCIの今日の為替レートは、2.53%変化しました。日中、通貨は1あたり180.75の安値と185.80の高値で取引されました。

HCI Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
180.75 185.80
1年のレンジ
91.06 185.80
以前の終値
180.76
始値
180.75
買値
185.34
買値
185.64
安値
180.75
高値
185.80
出来高
186
1日の変化
2.53%
1ヶ月の変化
12.44%
6ヶ月の変化
24.52%
1年の変化
72.81%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K