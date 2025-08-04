Moedas / HCI
HCI: HCI Group Inc
183.36 USD 2.60 (1.44%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCI para hoje mudou para 1.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 180.75 e o mais alto foi 183.92.
Veja a dinâmica do par de moedas HCI Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HCI Notícias
- Ação da HCI Group atinge máxima histórica de US$ 183,93
- HCI Group (HCI) Is Up 6.00% in One Week: What You Should Know
- HCI Group (HCI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- 3 Reasons Why HCI Group (HCI) Is a Great Growth Stock
- HCI Group, Inc. (HCI) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- HCI Group stock hits all-time high at 178.0 USD
- Wall Street Analysts See HCI Group (HCI) as a Buy: Should You Invest?
- Heritage Insurance Zooms Past S&P 500 YTD: Time to Buy the Stock?
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook HCI Group (HCI)
- HCI Group: Unperturbed And Unfazed Despite Market Uncertainty
- Is It Worth Investing in HCI Group (HCI) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Is HCI Group (HCI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wall Street Analysts See a 31.2% Upside in HCI Group (HCI): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing HCI Group (HCI) Right Now?
- HCI Group, Inc. (HCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- HCI Group (HCI) Q2 EPS Jumps 22%
- Compared to Estimates, HCI Group (HCI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- HCI Group (HCI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- HCI Group Inc earnings beat by $0.68, revenue topped estimates
- Root, Inc. (ROOT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of HCI Group (HCI) Q2 Earnings
Faixa diária
180.75 183.92
Faixa anual
91.06 183.92
- Fechamento anterior
- 180.76
- Open
- 180.75
- Bid
- 183.36
- Ask
- 183.66
- Low
- 180.75
- High
- 183.92
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 1.44%
- Mudança mensal
- 11.24%
- Mudança de 6 meses
- 23.19%
- Mudança anual
- 70.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh