HCI: HCI Group Inc
181.23 USD 4.11 (2.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HCI a changé de -2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 180.76 et à un maximum de 186.81.
Suivez la dynamique HCI Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HCI Nouvelles
Range quotidien
180.76 186.81
Range Annuel
91.06 186.81
- Clôture Précédente
- 185.34
- Ouverture
- 184.96
- Bid
- 181.23
- Ask
- 181.53
- Plus Bas
- 180.76
- Plus Haut
- 186.81
- Volume
- 159
- Changement quotidien
- -2.22%
- Changement Mensuel
- 9.95%
- Changement à 6 Mois
- 21.76%
- Changement Annuel
- 68.98%
20 septembre, samedi