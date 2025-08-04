Dövizler / HCI
HCI: HCI Group Inc
181.23 USD 4.11 (2.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HCI fiyatı bugün -2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.76 ve Yüksek fiyatı olarak 186.81 aralığında işlem gördü.
HCI Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HCI haberleri
Günlük aralık
180.76 186.81
Yıllık aralık
91.06 186.81
- Önceki kapanış
- 185.34
- Açılış
- 184.96
- Satış
- 181.23
- Alış
- 181.53
- Düşük
- 180.76
- Yüksek
- 186.81
- Hacim
- 159
- Günlük değişim
- -2.22%
- Aylık değişim
- 9.95%
- 6 aylık değişim
- 21.76%
- Yıllık değişim
- 68.98%
21 Eylül, Pazar