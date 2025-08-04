FiyatlarBölümler
HCI: HCI Group Inc

181.23 USD 4.11 (2.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HCI fiyatı bugün -2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.76 ve Yüksek fiyatı olarak 186.81 aralığında işlem gördü.

HCI Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
180.76 186.81
Yıllık aralık
91.06 186.81
Önceki kapanış
185.34
Açılış
184.96
Satış
181.23
Alış
181.53
Düşük
180.76
Yüksek
186.81
Hacim
159
Günlük değişim
-2.22%
Aylık değişim
9.95%
6 aylık değişim
21.76%
Yıllık değişim
68.98%
21 Eylül, Pazar