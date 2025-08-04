Währungen / HCI
HCI: HCI Group Inc
185.34 USD 4.58 (2.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCI hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.75 bis zu einem Hoch von 185.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die HCI Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HCI News
Tagesspanne
180.75 185.80
Jahresspanne
91.06 185.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 180.76
- Eröffnung
- 180.75
- Bid
- 185.34
- Ask
- 185.64
- Tief
- 180.75
- Hoch
- 185.80
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- 2.53%
- Monatsänderung
- 12.44%
- 6-Monatsänderung
- 24.52%
- Jahresänderung
- 72.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K