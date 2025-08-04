KurseKategorien
Währungen / HCI
Zurück zum Aktien

HCI: HCI Group Inc

185.34 USD 4.58 (2.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HCI hat sich für heute um 2.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 180.75 bis zu einem Hoch von 185.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die HCI Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCI News

Tagesspanne
180.75 185.80
Jahresspanne
91.06 185.80
Vorheriger Schlusskurs
180.76
Eröffnung
180.75
Bid
185.34
Ask
185.64
Tief
180.75
Hoch
185.80
Volumen
186
Tagesänderung
2.53%
Monatsänderung
12.44%
6-Monatsänderung
24.52%
Jahresänderung
72.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K