货币 / HCI
HCI: HCI Group Inc
182.52 USD 4.72 (2.65%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCI汇率已更改2.65%。当日，交易品种以低点178.30和高点182.72进行交易。
关注HCI Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCI新闻
- HCI Group (HCI) Is Up 6.00% in One Week: What You Should Know
- HCI Group (HCI) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- 3 Reasons Why HCI Group (HCI) Is a Great Growth Stock
- HCI Group, Inc. (HCI) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- HCI Group stock hits all-time high at 178.0 USD
- Wall Street Analysts See HCI Group (HCI) as a Buy: Should You Invest?
- Heritage Insurance Zooms Past S&P 500 YTD: Time to Buy the Stock?
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook HCI Group (HCI)
- HCI Group: Unperturbed And Unfazed Despite Market Uncertainty
- Is It Worth Investing in HCI Group (HCI) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Is HCI Group (HCI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wall Street Analysts See a 31.2% Upside in HCI Group (HCI): Can the Stock Really Move This High?
- Are Investors Undervaluing HCI Group (HCI) Right Now?
- HCI Group, Inc. (HCI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- HCI Group (HCI) Q2 EPS Jumps 22%
- Compared to Estimates, HCI Group (HCI) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- HCI Group (HCI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- HCI Group Inc earnings beat by $0.68, revenue topped estimates
- Root, Inc. (ROOT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of HCI Group (HCI) Q2 Earnings
- Fairfax Financial Holdings (FRFHF) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- HCI Group, Inc. (HCI) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
日范围
178.30 182.72
年范围
91.06 183.11
- 前一天收盘价
- 177.80
- 开盘价
- 178.30
- 卖价
- 182.52
- 买价
- 182.82
- 最低价
- 178.30
- 最高价
- 182.72
- 交易量
- 47
- 日变化
- 2.65%
- 月变化
- 10.73%
- 6个月变化
- 22.63%
- 年变化
- 70.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值