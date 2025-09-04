Валюты / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.31 USD 0.22 (0.44%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTLB за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.99, а максимальная — 50.55.
Следите за динамикой GitLab Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.99 50.55
Годовой диапазон
37.90 74.19
- Предыдущее закрытие
- 50.09
- Open
- 50.00
- Bid
- 50.31
- Ask
- 50.61
- Low
- 48.99
- High
- 50.55
- Объем
- 10.273 K
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 5.67%
- 6-месячное изменение
- 7.61%
- Годовое изменение
- -2.56%
