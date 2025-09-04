通貨 / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.04 USD 0.39 (0.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GTLBの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり49.31の安値と51.24の高値で取引されました。
GitLab Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GTLB News
- RBCキャピタル、GitLabの株式評価を「アウトパフォーム」に据え置き、GTM変更の中で
- GitLab stock rating reiterated at Outperform by RBC amid GTM changes
- Kleinerman, Snowflake EVP, sells $658,189 in SNOW stock
- Slootman Frank sells Snowflake (SNOW) stock worth $1.67 million
- Sytse Sijbrandij sells GitLab shares worth $5.4 million
- Gitlab director Blasing sells $162,773 in shares
- 1 Growth Stock Down Over 60% to Buy Right Now
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- GitLab Inc. (GTLB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- GitLabがパイパー・サンドラー会議で戦略的成長とAI統合を強調
- GitLab at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and AI Integration
- グーゲンハイム、AIの普及がアトラシアンとGitLabの成長を後押しすると強気見通し
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
- バンク・オブ・アメリカ、反発の可能性がある13のSMID株を列挙
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Why GitLab Inc. (GTLB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- GitLab (GTLB) Stock: Navigating The Growth Slowdown
- Dageville, Snowflake president, sells $5.57 million in shares
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- GitLab: One Of The Cheapest Rule Of 40 Stocks Available (Upgrade) (NASDAQ:GTLB)
- Snowflake EVP Kleinerman sells $2.33m in shares
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- GitLab Shares Fall Despite Q2 Earnings Beat, Revenues Up Y/Y
- Why GitLab Stock Was Sliding Today
1日のレンジ
49.31 51.24
1年のレンジ
37.90 74.19
- 以前の終値
- 50.43
- 始値
- 50.80
- 買値
- 50.04
- 買値
- 50.34
- 安値
- 49.31
- 高値
- 51.24
- 出来高
- 10.066 K
- 1日の変化
- -0.77%
- 1ヶ月の変化
- 5.10%
- 6ヶ月の変化
- 7.04%
- 1年の変化
- -3.08%
