クォートセクション
通貨 / GTLB
株に戻る

GTLB: GitLab Inc - Class A

50.04 USD 0.39 (0.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GTLBの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり49.31の安値と51.24の高値で取引されました。

GitLab Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTLB News

1日のレンジ
49.31 51.24
1年のレンジ
37.90 74.19
以前の終値
50.43
始値
50.80
買値
50.04
買値
50.34
安値
49.31
高値
51.24
出来高
10.066 K
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
5.10%
6ヶ月の変化
7.04%
1年の変化
-3.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K