FiyatlarBölümler
Dövizler / GTLB
Geri dön - Hisse senetleri

GTLB: GitLab Inc - Class A

50.20 USD 0.16 (0.32%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GTLB fiyatı bugün 0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.48 ve Yüksek fiyatı olarak 50.42 aralığında işlem gördü.

GitLab Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTLB haberleri

Günlük aralık
49.48 50.42
Yıllık aralık
37.90 74.19
Önceki kapanış
50.04
Açılış
49.95
Satış
50.20
Alış
50.50
Düşük
49.48
Yüksek
50.42
Hacim
6.875 K
Günlük değişim
0.32%
Aylık değişim
5.44%
6 aylık değişim
7.38%
Yıllık değişim
-2.77%
21 Eylül, Pazar