Valute / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.20 USD 0.16 (0.32%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GTLB ha avuto una variazione del 0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.48 e ad un massimo di 50.42.
Segui le dinamiche di GitLab Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
49.48 50.42
Intervallo Annuale
37.90 74.19
- Chiusura Precedente
- 50.04
- Apertura
- 49.95
- Bid
- 50.20
- Ask
- 50.50
- Minimo
- 49.48
- Massimo
- 50.42
- Volume
- 6.875 K
- Variazione giornaliera
- 0.32%
- Variazione Mensile
- 5.44%
- Variazione Semestrale
- 7.38%
- Variazione Annuale
- -2.77%
20 settembre, sabato