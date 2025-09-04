Devises / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.20 USD 0.16 (0.32%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GTLB a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.48 et à un maximum de 50.42.
Suivez la dynamique GitLab Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GTLB Nouvelles
RBC maintient la note "Surperformance" pour l'action GitLab malgré les changements commerciaux
- GitLab stock rating reiterated at Outperform by RBC amid GTM changes
Kleinerman, EVP de Snowflake, vend des actions SNOW pour 658.189€
- Kleinerman, Snowflake EVP, sells $658,189 in SNOW stock
- Slootman Frank sells Snowflake (SNOW) stock worth $1.67 million
Sytse Sijbrandij vend des actions GitLab d'une valeur de 5,4 millions $
- Sytse Sijbrandij sells GitLab shares worth $5.4 million
Gitlab director Blasing sells $162,773 in shares
1 Growth Stock Down Over 60% to Buy Right Now
3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
GitLab Inc. (GTLB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
GitLab à la conférence Piper Sandler : Croissance stratégique et intégration de l'IA
- GitLab at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and AI Integration
Guggenheim optimiste sur Atlassian et GitLab, l'IA devant stimuler leur croissance
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
BofA liste 13 actions SMID cap qui pourraient rebondir
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
Why GitLab Inc. (GTLB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
GitLab (GTLB) Stock: Navigating The Growth Slowdown
Dageville, Snowflake president, sells $5.57 million in shares
Salesforce Has to Prove Software's Staying Power in AI Age
GitLab: One Of The Cheapest Rule Of 40 Stocks Available (Upgrade) (NASDAQ:GTLB)
Snowflake EVP Kleinerman sells $2.33m in shares
Salesforce, Amazon lead Thursday's market cap stock movers
Range quotidien
49.48 50.42
Range Annuel
37.90 74.19
- Clôture Précédente
- 50.04
- Ouverture
- 49.95
- Bid
- 50.20
- Ask
- 50.50
- Plus Bas
- 49.48
- Plus Haut
- 50.42
- Volume
- 6.875 K
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- 5.44%
- Changement à 6 Mois
- 7.38%
- Changement Annuel
- -2.77%
20 septembre, samedi