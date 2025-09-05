Divisas / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.43 USD 0.12 (0.24%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GTLB de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.31, mientras que el máximo ha alcanzado 51.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GitLab Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GTLB News
- Frank Slootman vende acciones de Snowflake (SNOW) por valor de 1,67 millones de dólares
- Sytse Sijbrandij vende acciones de GitLab por valor de 5,4 millones de dólares
- Director de Gitlab Blasing vende acciones por 162.773 dólares
- 1 Growth Stock Down Over 60% to Buy Right Now
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- GitLab Inc. (GTLB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- Guggenheim optimista sobre Atlassian y GitLab: IA impulsará su crecimiento
- BofA lista 13 acciones de pequeña y mediana capitalización con potencial de rebote
- Why GitLab Inc. (GTLB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- GitLab (GTLB) Stock: Navigating The Growth Slowdown
- Dageville, Snowflake president, sells $5.57 million in shares
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- GitLab: One Of The Cheapest Rule Of 40 Stocks Available (Upgrade) (NASDAQ:GTLB)
Rango diario
49.31 51.30
Rango anual
37.90 74.19
- Cierres anteriores
- 50.31
- Open
- 50.00
- Bid
- 50.43
- Ask
- 50.73
- Low
- 49.31
- High
- 51.30
- Volumen
- 11.084 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 5.92%
- Cambio a 6 meses
- 7.87%
- Cambio anual
- -2.32%
