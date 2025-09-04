Währungen / GTLB
GTLB: GitLab Inc - Class A
50.04 USD 0.39 (0.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GTLB hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.31 bis zu einem Hoch von 51.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die GitLab Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GTLB News
- RBC bestätigt "Outperform"-Rating für GitLab trotz Umstrukturierung im Vertrieb
- GitLab stock rating reiterated at Outperform by RBC amid GTM changes
- Kleinerman, Snowflake EVP, sells $658,189 in SNOW stock
- Slootman Frank sells Snowflake (SNOW) stock worth $1.67 million
- GitLab: Direktor Sytse Sijbrandij verkauft Aktien im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar
- Sytse Sijbrandij sells GitLab shares worth $5.4 million
- GitLab-Direktorin Blasing verkauft Aktien im Wert von 162.773 US-Dollar
- Gitlab director Blasing sells $162,773 in shares
- 1 Growth Stock Down Over 60% to Buy Right Now
- 3 Breakout Growth Stocks You Can Buy and Hold for the Next Decade
- GitLab Inc. (GTLB) Presents at Piper Sandler Growth Frontiers Conference (Transcript)
- GitLab auf der Piper Sandler Konferenz: Strategisches Wachstum und KI-Integration im Fokus
- GitLab at Piper Sandler Conference: Strategic Growth and AI Integration
- Guggenheim bullish on Atlassian and GitLab as AI adoption to fuel growth
- BofA lists 13 SMID cap stocks that could rebound
- Snowflake: Produktvorstand Dageville verkauft Aktien im Wert von 241.992 $
- Snowflake: Direktor Frank Slootman verkauft Aktien im Wert von 433.840 US-Dollar
- Why GitLab Inc. (GTLB) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- GitLab (GTLB) Stock: Navigating The Growth Slowdown
- Dageville, Snowflake president, sells $5.57 million in shares
- Salesforce Has to Prove Software’s Staying Power in AI Age
- GitLab: One Of The Cheapest Rule Of 40 Stocks Available (Upgrade) (NASDAQ:GTLB)
- Snowflake EVP Kleinerman sells $2.33m in shares
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
Tagesspanne
49.31 51.24
Jahresspanne
37.90 74.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.43
- Eröffnung
- 50.80
- Bid
- 50.04
- Ask
- 50.34
- Tief
- 49.31
- Hoch
- 51.24
- Volumen
- 10.066 K
- Tagesänderung
- -0.77%
- Monatsänderung
- 5.10%
- 6-Monatsänderung
- 7.04%
- Jahresänderung
- -3.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K