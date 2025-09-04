KurseKategorien
Währungen / GTLB
Zurück zum Aktien

GTLB: GitLab Inc - Class A

50.04 USD 0.39 (0.77%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GTLB hat sich für heute um -0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.31 bis zu einem Hoch von 51.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die GitLab Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GTLB News

Tagesspanne
49.31 51.24
Jahresspanne
37.90 74.19
Vorheriger Schlusskurs
50.43
Eröffnung
50.80
Bid
50.04
Ask
50.34
Tief
49.31
Hoch
51.24
Volumen
10.066 K
Tagesänderung
-0.77%
Monatsänderung
5.10%
6-Monatsänderung
7.04%
Jahresänderung
-3.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K