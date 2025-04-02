КотировкиРазделы
GPOR: Gulfport Energy Corporation

176.28 USD 3.99 (2.32%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPOR за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.93, а максимальная — 177.07.

Следите за динамикой Gulfport Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
171.93 177.07
Годовой диапазон
136.45 210.31
Предыдущее закрытие
172.29
Open
173.36
Bid
176.28
Ask
176.58
Low
171.93
High
177.07
Объем
554
Дневное изменение
2.32%
Месячное изменение
1.64%
6-месячное изменение
-4.51%
Годовое изменение
17.62%
