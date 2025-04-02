Валюты / GPOR
GPOR: Gulfport Energy Corporation
176.28 USD 3.99 (2.32%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPOR за сегодня изменился на 2.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 171.93, а максимальная — 177.07.
Следите за динамикой Gulfport Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GPOR
Дневной диапазон
171.93 177.07
Годовой диапазон
136.45 210.31
- Предыдущее закрытие
- 172.29
- Open
- 173.36
- Bid
- 176.28
- Ask
- 176.58
- Low
- 171.93
- High
- 177.07
- Объем
- 554
- Дневное изменение
- 2.32%
- Месячное изменение
- 1.64%
- 6-месячное изменение
- -4.51%
- Годовое изменение
- 17.62%
