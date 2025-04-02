FiyatlarBölümler
Dövizler / GPOR
Geri dön - Hisse senetleri

GPOR: Gulfport Energy Corporation

167.51 USD 5.81 (3.35%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GPOR fiyatı bugün -3.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.04 ve Yüksek fiyatı olarak 174.38 aralığında işlem gördü.

Gulfport Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPOR haberleri

Günlük aralık
167.04 174.38
Yıllık aralık
136.45 210.31
Önceki kapanış
173.32
Açılış
174.38
Satış
167.51
Alış
167.81
Düşük
167.04
Yüksek
174.38
Hacim
746
Günlük değişim
-3.35%
Aylık değişim
-3.42%
6 aylık değişim
-9.26%
Yıllık değişim
11.77%
21 Eylül, Pazar