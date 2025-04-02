Dövizler / GPOR
GPOR: Gulfport Energy Corporation
167.51 USD 5.81 (3.35%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GPOR fiyatı bugün -3.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.04 ve Yüksek fiyatı olarak 174.38 aralığında işlem gördü.
Gulfport Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
167.04 174.38
Yıllık aralık
136.45 210.31
- Önceki kapanış
- 173.32
- Açılış
- 174.38
- Satış
- 167.51
- Alış
- 167.81
- Düşük
- 167.04
- Yüksek
- 174.38
- Hacim
- 746
- Günlük değişim
- -3.35%
- Aylık değişim
- -3.42%
- 6 aylık değişim
- -9.26%
- Yıllık değişim
- 11.77%
21 Eylül, Pazar