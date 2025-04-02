Währungen / GPOR
GPOR: Gulfport Energy Corporation
173.32 USD 0.55 (0.32%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPOR hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.90 bis zu einem Hoch von 175.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gulfport Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GPOR News
- Martinez Jason Joseph sells Gulfport Energy Corp (GPOR) shares for $102942
- Gulfport Energy completes redemption of Series A preferred stock
- U.S. Natural Gas Futures Extend Weekly Losses on High Supply
- Gulfport Energy: Preferred Share Redemption Removes 2.2 Million Common Shares
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gulfport Energy Operating earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Gulfport Energy (GPOR) Q2 Earnings Miss Estimates
- Gulfport Energy Q2 2025 slides: Accelerating shareholder returns amid operational gains
- W&T Offshore (WTI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- SM Energy (SM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: Murphy Oil (MUR) Q2 Earnings Expected to Decline
- Gulfport Energy (GPOR) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- HighPeak Energy (HPK) Moves 7.4% Higher: Will This Strength Last?
- Why Is Gulfport Energy Stock Soaring On Friday? - Gulfport Energy (NYSE:GPOR)
- Donald Trump Issues This Oil Price Warning, But Markets Keep A Cool Head
- Gulfport Energy stock hits all-time high at 201.85 USD
- What The Strait Of Hormuz, The Oil Chokepoint At The Center Of The Iran-Israel Conflict, Means For The Stock Market
- Gulfport Energy VP sells $122,694 in stock
- Gulfport Energy Stock: Free Cash Flow Should Increase In Upcoming Quarters (NYSE:GPOR)
- KeyBanc raises Gulfport Energy stock target to $215
- Gulfport Energy buys back shares from Silver Point Capital
- Gulfport Energy’s CLAO Patrick Craine sells $975,614 in stock
- Gulfport energy director Wolf sells $373,838 in stock
- Higher Gas Prices Boost Range Resources (NYSE:RRC)
Tagesspanne
172.90 175.59
Jahresspanne
136.45 210.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 173.87
- Eröffnung
- 175.59
- Bid
- 173.32
- Ask
- 173.62
- Tief
- 172.90
- Hoch
- 175.59
- Volumen
- 475
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- -0.07%
- 6-Monatsänderung
- -6.12%
- Jahresänderung
- 15.65%
