GPOR: Gulfport Energy Corporation

173.32 USD 0.55 (0.32%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GPOR hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 172.90 bis zu einem Hoch von 175.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gulfport Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
172.90 175.59
Jahresspanne
136.45 210.31
Vorheriger Schlusskurs
173.87
Eröffnung
175.59
Bid
173.32
Ask
173.62
Tief
172.90
Hoch
175.59
Volumen
475
Tagesänderung
-0.32%
Monatsänderung
-0.07%
6-Monatsänderung
-6.12%
Jahresänderung
15.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K