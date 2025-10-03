- Обзор рынка
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Курс FNX за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.51, а максимальная — 124.32.
Следите за динамикой First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FNX сегодня?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) сегодня оценивается на уровне 124.32. Инструмент торгуется в пределах 123.51 - 124.32, вчерашнее закрытие составило 124.41, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 124.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.31% и USD. Отслеживайте движения FNX на графике в реальном времени.
Как купить акции FNX?
Вы можете купить акции First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) по текущей цене 124.32. Ордера обычно размещаются около 124.32 или 124.62, тогда как 20 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FNX?
Инвестирование в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 93.18 - 127.98 и текущей цены 124.32. Многие сравнивают -0.34% и 18.29% перед размещением ордеров на 124.32 или 124.62. Изучайте ежедневные изменения цены FNX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
Самая высокая цена First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) за последний год составила 127.98. Акции заметно колебались в пределах 93.18 - 127.98, сравнение с 124.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
Самая низкая цена First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) за год составила 93.18. Сравнение с текущими 124.32 и 93.18 - 127.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FNX?
В прошлом First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 124.41 и 7.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 124.41
- Open
- 124.09
- Bid
- 124.32
- Ask
- 124.62
- Low
- 123.51
- High
- 124.32
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- -0.34%
- 6-месячное изменение
- 18.29%
- Годовое изменение
- 7.31%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%