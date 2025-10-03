- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
A taxa do FNX para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.51 e o mais alto foi 124.32.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNX Notícias
- Should First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FNX hoje?
Hoje First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) está avaliado em 124.32. O instrumento é negociado dentro de 123.51 - 124.32, o fechamento de ontem foi 124.41, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNX em tempo real.
As ações de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund está avaliado em 124.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.31% e USD. Monitore os movimentos de FNX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FNX?
Você pode comprar ações de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) pelo preço atual 124.32. Ordens geralmente são executadas perto de 124.32 ou 124.62, enquanto 20 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FNX?
Investir em First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 93.18 - 127.98 e o preço atual 124.32. Muitos comparam -0.34% e 18.29% antes de enviar ordens em 124.32 ou 124.62. Estude as mudanças diárias de preço de FNX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) no último ano foi 127.98. As ações oscilaram bastante dentro de 93.18 - 127.98, e a comparação com 124.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) no ano foi 93.18. A comparação com o preço atual 124.32 e 93.18 - 127.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNX?
No passado First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 124.41 e 7.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 124.41
- Open
- 124.09
- Bid
- 124.32
- Ask
- 124.62
- Low
- 123.51
- High
- 124.32
- Volume
- 20
- Mudança diária
- -0.07%
- Mudança mensal
- -0.34%
- Mudança de 6 meses
- 18.29%
- Mudança anual
- 7.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- -0.5%