CotaçõesSeções
Moedas / FNX
Voltar para Ações

FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

124.32 USD 0.09 (0.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FNX para hoje mudou para -0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.51 e o mais alto foi 124.32.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNX Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FNX hoje?

Hoje First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) está avaliado em 124.32. O instrumento é negociado dentro de 123.51 - 124.32, o fechamento de ontem foi 124.41, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNX em tempo real.

As ações de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund está avaliado em 124.32. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.31% e USD. Monitore os movimentos de FNX no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FNX?

Você pode comprar ações de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) pelo preço atual 124.32. Ordens geralmente são executadas perto de 124.32 ou 124.62, enquanto 20 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNX no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FNX?

Investir em First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 93.18 - 127.98 e o preço atual 124.32. Muitos comparam -0.34% e 18.29% antes de enviar ordens em 124.32 ou 124.62. Estude as mudanças diárias de preço de FNX no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?

O maior preço de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) no último ano foi 127.98. As ações oscilaram bastante dentro de 93.18 - 127.98, e a comparação com 124.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?

O menor preço de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) no ano foi 93.18. A comparação com o preço atual 124.32 e 93.18 - 127.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNX em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNX?

No passado First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 124.41 e 7.31% após os eventos corporativos.

Faixa diária
123.51 124.32
Faixa anual
93.18 127.98
Fechamento anterior
124.41
Open
124.09
Bid
124.32
Ask
124.62
Low
123.51
High
124.32
Volume
20
Mudança diária
-0.07%
Mudança mensal
-0.34%
Mudança de 6 meses
18.29%
Mudança anual
7.31%
20 outubro, segunda-feira
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
-0.5%