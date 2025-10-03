FNX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi 124.32 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 123.51 - 124.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 124.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 20 değerine ulaştı. FNX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

