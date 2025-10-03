- Genel bakış
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX fiyatı bugün -0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 123.51 ve Yüksek fiyatı olarak 124.32 aralığında işlem gördü.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
FNX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi 124.32 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 123.51 - 124.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 124.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 20 değerine ulaştı. FNX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 124.32 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 7.31% ve USD değerlerini izler. FNX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FNX hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 124.32 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 124.32 ve Ask 124.62 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 20 ve günlük değişim oranı 0.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FNX fiyat hareketlerini takip edin.
FNX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 93.18 - 127.98 ve mevcut fiyatı 124.32 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 124.32 veya Ask 124.62 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.34% ve 6 aylık değişim oranı 18.29% değerlerini karşılaştırır. FNX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 127.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 93.18 - 127.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 124.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund performansını takip edin.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 93.18 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 124.32 ve hareket ettiği yıllık aralık 93.18 - 127.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FNX fiyat hareketlerini izleyin.
FNX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 124.41 ve yıllık değişim oranı 7.31% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 124.41
- Açılış
- 124.09
- Satış
- 124.32
- Alış
- 124.62
- Düşük
- 123.51
- Yüksek
- 124.32
- Hacim
- 20
- Günlük değişim
- -0.07%
- Aylık değişim
- -0.34%
- 6 aylık değişim
- 18.29%
- Yıllık değişim
- 7.31%