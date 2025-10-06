- 概要
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNXの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり125.36の安値と125.96の高値で取引されました。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNX News
よくあるご質問
FNX株の現在の価格は？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの株価は本日125.89です。125.36 - 125.96内で取引され、前日の終値は124.32、取引量は19に達しました。FNXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの現在の価格は125.89です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.67%やUSDにも注目します。FNXの動きはライブチャートで確認できます。
FNX株を買う方法は？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの株は現在125.89で購入可能です。注文は通常125.89または126.19付近で行われ、19や0.11%が市場の動きを示します。FNXの最新情報はライブチャートで確認できます。
FNX株に投資する方法は？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅93.18 - 127.98と現在の125.89を考慮します。注文は多くの場合125.89や126.19で行われる前に、0.91%や19.78%と比較されます。FNXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの株の最高値は？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は127.98でした。93.18 - 127.98内で株価は大きく変動し、124.32と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの株の最低値は？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund(FNX)の年間最安値は93.18でした。現在の125.89や93.18 - 127.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FNXの動きはライブチャートで確認できます。
FNXの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、124.32、8.67%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 124.32
- 始値
- 125.75
- 買値
- 125.89
- 買値
- 126.19
- 安値
- 125.36
- 高値
- 125.96
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 0.91%
- 6ヶ月の変化
- 19.78%
- 1年の変化
- 8.67%