FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
El tipo de cambio de FNX de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 125.36, mientras que el máximo ha alcanzado 125.96.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FNX News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FNX hoy?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) se evalúa hoy en 125.89. El instrumento se negocia dentro de 125.36 - 125.96; el cierre de ayer ha sido 124.32 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FNX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 125.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.67% y USD. Monitoree los movimientos de FNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FNX?
Puede comprar acciones de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) al precio actual de 125.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 125.89 o 126.19, mientras que 19 y 0.11% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FNX?
Invertir en First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 93.18 - 127.98 y el precio actual 125.89. Muchos comparan 0.91% y 19.78% antes de colocar órdenes en 125.89 o 126.19. Estudie los cambios diarios de precios de FNX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
El precio más alto de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) en el último año ha sido 127.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 93.18 - 127.98, una comparación con 124.32 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
El precio más bajo de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) para el año ha sido 93.18. La comparación con los actuales 125.89 y 93.18 - 127.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FNX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FNX?
En el pasado, First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 124.32 y 8.67% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 124.32
- Open
- 125.75
- Bid
- 125.89
- Ask
- 126.19
- Low
- 125.36
- High
- 125.96
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- 1.26%
- Cambio mensual
- 0.91%
- Cambio a 6 meses
- 19.78%
- Cambio anual
- 8.67%