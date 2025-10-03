QuotazioniSezioni
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

124.32 USD 0.09 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNX ha avuto una variazione del -0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 123.51 e ad un massimo di 124.32.

Segui le dinamiche di First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FNX oggi?

Oggi le azioni First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund sono prezzate a 124.32. Viene scambiato all'interno di 123.51 - 124.32, la chiusura di ieri è stata 124.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FNX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund pagano dividendi?

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 124.32. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FNX.

Come acquistare azioni FNX?

Puoi acquistare azioni First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 124.32. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 124.32 o 124.62, mentre 20 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FNX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FNX?

Investire in First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 93.18 - 127.98 e il prezzo attuale 124.32. Molti confrontano -0.34% e 18.29% prima di effettuare ordini su 124.32 o 124.62. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FNX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?

Il prezzo massimo di First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 127.98. All'interno di 93.18 - 127.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 124.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?

Il prezzo più basso di First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) nel corso dell'anno è stato 93.18. Confrontandolo con gli attuali 124.32 e 93.18 - 127.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FNX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FNX?

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 124.41 e 7.31%.

Intervallo Giornaliero
123.51 124.32
Intervallo Annuale
93.18 127.98
Chiusura Precedente
124.41
Apertura
124.09
Bid
124.32
Ask
124.62
Minimo
123.51
Massimo
124.32
Volume
20
Variazione giornaliera
-0.07%
Variazione Mensile
-0.34%
Variazione Semestrale
18.29%
Variazione Annuale
7.31%
