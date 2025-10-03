CotationsSections
Devises / FNX
Retour à Actions

FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

124.32 USD 0.09 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FNX a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.51 et à un maximum de 124.32.

Suivez la dynamique First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNX Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FNX aujourd'hui ?

L'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund est cotée à 124.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 123.51 - 124.32, a clôturé hier à 124.41 et son volume d'échange a atteint 20. Le graphique en temps réel du cours de FNX présente ces mises à jour.

L'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 124.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNX.

Comment acheter des actions FNX ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund au cours actuel de 124.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 124.32 ou de 124.62, le 20 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FNX ?

Investir dans First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 93.18 - 127.98 et le prix actuel 124.32. Beaucoup comparent -0.34% et 18.29% avant de passer des ordres à 124.32 ou 124.62. Consultez le graphique du cours de FNX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus élevé de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund l'année dernière était 127.98. Au cours de 93.18 - 127.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 124.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ?

Le cours le plus bas de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) sur l'année a été 93.18. Sa comparaison avec 124.32 et 93.18 - 127.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FNX a-t-elle été divisée ?

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 124.41 et 7.31% après les opérations sur titres.

Range quotidien
123.51 124.32
Range Annuel
93.18 127.98
Clôture Précédente
124.41
Ouverture
124.09
Bid
124.32
Ask
124.62
Plus Bas
123.51
Plus Haut
124.32
Volume
20
Changement quotidien
-0.07%
Changement Mensuel
-0.34%
Changement à 6 Mois
18.29%
Changement Annuel
7.31%
20 octobre, lundi
14:00
USD
Indice CB économique de premier plan m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
-0.5%