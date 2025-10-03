- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Le taux de change de FNX a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 123.51 et à un maximum de 124.32.
Suivez la dynamique First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNX Nouvelles
- Should First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) Be on Your Investing Radar?
- Third Year In A Row Of Double-Digit S&P 500 Returns
- S&P 500 Earnings: Financial Sector Earnings Push Forward Estimates Higher
- S&P 500 Snapshot: Volatile See-Saw Week
- Policy Risks A Distant Second To The Real Economy
- Good Bubble, Bad Bubble
- Asset Allocation Committee Outlook Q4 2025
- International Annual Returns - Breakout In EMXC
- Is Bitcoin’s Popularity Undermining Its Use For Hedging Stock Market Risk?
- Fourth Quarter Strategic Income Outlook
- World Markets Watchlist: October 13, 2025
- S&P 500 Earnings: Crude Oil, First Brands, And Financials Set The Tone This Week
- Government Shutdown: What Investors May See In The Market
- U.S. Equities: A Constructive Setup For 2026
- S&P 500 Snapshot: Largest Loss In 6 Months
- Markets Weekly Outlook: Geopolitical Peace And Turmoil, Third Week Of Shutdown
- Charting Market Views On Interest Rates With Richard Clarida
- SPX Options Jump To Record 74% Market Share
- A Tale Of Two Markets: SPX Options’ Expanding Lead Vs. E-Minis
- Stocks Don't Mind Gridlock Or Shutdowns
- 2025 Buyback Spree Is Top-Heavy As Fewer Firms Repurchase Shares
- S&P 500 Earnings: The Relentless - But Still Measured - Rally In The S&P 500
- S&P 500 Snapshot: 6-Day Win Streak
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FNX aujourd'hui ?
L'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund est cotée à 124.32 aujourd'hui. Elle se négocie dans 123.51 - 124.32, a clôturé hier à 124.41 et son volume d'échange a atteint 20. Le graphique en temps réel du cours de FNX présente ces mises à jour.
L'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 124.32. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 7.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNX.
Comment acheter des actions FNX ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund au cours actuel de 124.32. Les ordres sont généralement placés à proximité de 124.32 ou de 124.62, le 20 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FNX ?
Investir dans First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 93.18 - 127.98 et le prix actuel 124.32. Beaucoup comparent -0.34% et 18.29% avant de passer des ordres à 124.32 ou 124.62. Consultez le graphique du cours de FNX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund l'année dernière était 127.98. Au cours de 93.18 - 127.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 124.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) sur l'année a été 93.18. Sa comparaison avec 124.32 et 93.18 - 127.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FNX a-t-elle été divisée ?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 124.41 et 7.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 124.41
- Ouverture
- 124.09
- Bid
- 124.32
- Ask
- 124.62
- Plus Bas
- 123.51
- Plus Haut
- 124.32
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- -0.34%
- Changement à 6 Mois
- 18.29%
- Changement Annuel
- 7.31%