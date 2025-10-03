- Übersicht
FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FNX hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.51 bis zu einem Hoch von 124.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FNX heute?
Die Aktie von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) notiert heute bei 124.32. Sie wird innerhalb einer Spanne von 123.51 - 124.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 124.41 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von FNX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FNX Dividenden?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund wird derzeit mit 124.32 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FNX zu verfolgen.
Wie kaufe ich FNX-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) zum aktuellen Kurs von 124.32 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 124.32 oder 124.62 platziert, während 20 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FNX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FNX-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 93.18 - 127.98 und der aktuelle Kurs 124.32 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.34% und 18.29%, bevor sie Orders zu 124.32 oder 124.62 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FNX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) im vergangenen Jahr lag bei 127.98. Innerhalb von 93.18 - 127.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 124.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) im Laufe des Jahres betrug 93.18. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 124.32 und der Spanne 93.18 - 127.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FNX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FNX statt?
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 124.41 und 7.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 124.41
- Eröffnung
- 124.09
- Bid
- 124.32
- Ask
- 124.62
- Tief
- 123.51
- Hoch
- 124.32
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- -0.34%
- 6-Monatsänderung
- 18.29%
- Jahresänderung
- 7.31%