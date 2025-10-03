FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
今日FNX汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点123.51和高点124.32进行交易。
关注First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNX新闻
常见问题解答
FNX股票今天的价格是多少？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票今天的定价为124.32。它在123.51 - 124.32范围内交易，昨天的收盘价为124.41，交易量达到20。FNX的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票是否支付股息？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund目前的价值为124.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.31%和USD。实时查看图表以跟踪FNX走势。
如何购买FNX股票？
您可以以124.32的当前价格购买First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在124.32或124.62附近，而20和0.19%显示市场活动。立即关注FNX的实时图表更新。
如何投资FNX股票？
投资First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund需要考虑年度范围93.18 - 127.98和当前价格124.32。许多人在以124.32或124.62下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看FNX价格图表，了解每日变化。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund的最高价格是127.98。在93.18 - 127.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund的绩效。
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund（FNX）的最低价格为93.18。将其与当前的124.32和93.18 - 127.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNX股票是什么时候拆分的？
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、124.41和7.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 124.41
- 开盘价
- 124.09
- 卖价
- 124.32
- 买价
- 124.62
- 最低价
- 123.51
- 最高价
- 124.32
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.07%
- 月变化
- -0.34%
- 6个月变化
- 18.29%
- 年变化
- 7.31%