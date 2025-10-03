报价部分
货币 / FNX
回到股票

FNX: First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

124.32 USD 0.09 (0.07%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FNX汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点123.51和高点124.32进行交易。

关注First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNX新闻

常见问题解答

FNX股票今天的价格是多少？

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票今天的定价为124.32。它在123.51 - 124.32范围内交易，昨天的收盘价为124.41，交易量达到20。FNX的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund目前的价值为124.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.31%和USD。实时查看图表以跟踪FNX走势。

如何购买FNX股票？

您可以以124.32的当前价格购买First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在124.32或124.62附近，而20和0.19%显示市场活动。立即关注FNX的实时图表更新。

如何投资FNX股票？

投资First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund需要考虑年度范围93.18 - 127.98和当前价格124.32。许多人在以124.32或124.62下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看FNX价格图表，了解每日变化。

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund的最高价格是127.98。在93.18 - 127.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund（FNX）的最低价格为93.18。将其与当前的124.32和93.18 - 127.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FNX股票是什么时候拆分的？

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、124.41和7.31%中可见。

日范围
123.51 124.32
年范围
93.18 127.98
前一天收盘价
124.41
开盘价
124.09
卖价
124.32
买价
124.62
最低价
123.51
最高价
124.32
交易量
20
日变化
-0.07%
月变化
-0.34%
6个月变化
18.29%
年变化
7.31%
20 十月, 星期一
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
-0.5%