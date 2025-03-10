- Обзор рынка
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
Курс FMY за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.27, а максимальная — 12.27.
Следите за динамикой First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FMY
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FMY сегодня?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) сегодня оценивается на уровне 12.27. Инструмент торгуется в пределах 12.27 - 12.27, вчерашнее закрытие составило 12.27, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FMY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения FMY на графике в реальном времени.
Как купить акции FMY?
Вы можете купить акции First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) по текущей цене 12.27. Ордера обычно размещаются около 12.27 или 12.57, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FMY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FMY?
Инвестирование в First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.56 - 12.47 и текущей цены 12.27. Многие сравнивают 0.33% и 1.07% перед размещением ордеров на 12.27 или 12.57. Изучайте ежедневные изменения цены FMY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Самая высокая цена FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) за последний год составила 12.47. Акции заметно колебались в пределах 11.56 - 12.47, сравнение с 12.27 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Самая низкая цена FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) за год составила 11.56. Сравнение с текущими 12.27 и 11.56 - 12.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FMY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FMY?
В прошлом First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.27 и 1.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.27
- Open
- 12.27
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.27
- High
- 12.27
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.33%
- 6-месячное изменение
- 1.07%
- Годовое изменение
- 1.49%
