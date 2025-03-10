FMY股票今天的价格是多少？ First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.27。它在12.27 - 12.27范围内交易，昨天的收盘价为12.27，交易量达到2。FMY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？ First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪FMY走势。

如何购买FMY股票？ 您可以以12.27的当前价格购买First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.27或12.57附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FMY的实时图表更新。

如何投资FMY股票？ 投资First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.56 - 12.47和当前价格12.27。许多人在以12.27或12.57下订单之前，会比较0.33%和。实时查看FMY价格图表，了解每日变化。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND的最高价格是12.47。在11.56 - 12.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最低价格是多少？ FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND（FMY）的最低价格为11.56。将其与当前的12.27和11.56 - 12.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。