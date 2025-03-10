报价部分
货币 / FMY
回到股票

FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest

12.27 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FMY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.27和高点12.27进行交易。

关注First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FMY新闻

常见问题解答

FMY股票今天的价格是多少？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.27。它在12.27 - 12.27范围内交易，昨天的收盘价为12.27，交易量达到2。FMY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪FMY走势。

如何购买FMY股票？

您可以以12.27的当前价格购买First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.27或12.57附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FMY的实时图表更新。

如何投资FMY股票？

投资First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.56 - 12.47和当前价格12.27。许多人在以12.27或12.57下订单之前，会比较0.33%和。实时查看FMY价格图表，了解每日变化。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND的最高价格是12.47。在11.56 - 12.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最低价格是多少？

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND（FMY）的最低价格为11.56。将其与当前的12.27和11.56 - 12.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FMY股票是什么时候拆分的？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.27和1.49%中可见。

日范围
12.27 12.27
年范围
11.56 12.47
前一天收盘价
12.27
开盘价
12.27
卖价
12.27
买价
12.57
最低价
12.27
最高价
12.27
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
0.33%
6个月变化
1.07%
年变化
1.49%
14 十月, 星期二
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
08:00
ALL
国际能源署(IEA)月度石油市场报告
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:20
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
19:25
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值