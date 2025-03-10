FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
今日FMY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点12.27和高点12.27进行交易。
关注First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FMY新闻
- Kadlec Thomas R购买价值2952美元的First Trust Mortgage股票
- DMO: Same Concerns Exist, But Now Unattractively Priced (NYSE:DMO)
- CEF Weekly Wrap: Rights Offerings On A Roll
- PCN: The Environment For Bonds Is Breaking Down (NYSE:PCN)
- BHK: Could Be Okay In A Recession, But Destructive Distributions Are A Problem (NYSE:BHK)
- PCN: Making Smart Moves, But Still Very Expensive
常见问题解答
FMY股票今天的价格是多少？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.27。它在12.27 - 12.27范围内交易，昨天的收盘价为12.27，交易量达到2。FMY的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.49%和USD。实时查看图表以跟踪FMY走势。
如何购买FMY股票？
您可以以12.27的当前价格购买First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.27或12.57附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注FMY的实时图表更新。
如何投资FMY股票？
投资First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.56 - 12.47和当前价格12.27。许多人在以12.27或12.57下订单之前，会比较0.33%和。实时查看FMY价格图表，了解每日变化。
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND的最高价格是12.47。在11.56 - 12.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest的绩效。
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND股票的最低价格是多少？
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND（FMY）的最低价格为11.56。将其与当前的12.27和11.56 - 12.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FMY股票是什么时候拆分的？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.27和1.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.27
- 开盘价
- 12.27
- 卖价
- 12.27
- 买价
- 12.57
- 最低价
- 12.27
- 最高价
- 12.27
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.33%
- 6个月变化
- 1.07%
- 年变化
- 1.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值