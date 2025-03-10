- 概要
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
FMYの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり12.21の安値と12.32の高値で取引されました。
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FMY株の現在の価格は？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日12.21です。12.21 - 12.32内で取引され、前日の終値は12.24、取引量は4に達しました。FMYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は12.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.99%やUSDにも注目します。FMYの動きはライブチャートで確認できます。
FMY株を買う方法は？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株は現在12.21で購入可能です。注文は通常12.21または12.51付近で行われ、4や-0.89%が市場の動きを示します。FMYの最新情報はライブチャートで確認できます。
FMY株に投資する方法は？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅11.56 - 12.47と現在の12.21を考慮します。注文は多くの場合12.21や12.51で行われる前に、-0.16%や0.58%と比較されます。FMYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの株の最高値は？
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの過去1年の最高値は12.47でした。11.56 - 12.47内で株価は大きく変動し、12.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの株の最低値は？
FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND(FMY)の年間最安値は11.56でした。現在の12.21や11.56 - 12.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FMYの動きはライブチャートで確認できます。
FMYの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.24、0.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 12.24
- 始値
- 12.32
- 買値
- 12.21
- 買値
- 12.51
- 安値
- 12.21
- 高値
- 12.32
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -0.16%
- 6ヶ月の変化
- 0.58%
- 1年の変化
- 0.99%
