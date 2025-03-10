クォートセクション
通貨 / FMY
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest

12.21 USD 0.03 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FMYの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり12.21の安値と12.32の高値で取引されました。

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FMY株の現在の価格は？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株価は本日12.21です。12.21 - 12.32内で取引され、前日の終値は12.24、取引量は4に達しました。FMYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの現在の価格は12.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.99%やUSDにも注目します。FMYの動きはライブチャートで確認できます。

FMY株を買う方法は？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestの株は現在12.21で購入可能です。注文は通常12.21または12.51付近で行われ、4や-0.89%が市場の動きを示します。FMYの最新情報はライブチャートで確認できます。

FMY株に投資する方法は？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅11.56 - 12.47と現在の12.21を考慮します。注文は多くの場合12.21や12.51で行われる前に、-0.16%や0.58%と比較されます。FMYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの株の最高値は？

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの過去1年の最高値は12.47でした。11.56 - 12.47内で株価は大きく変動し、12.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUNDの株の最低値は？

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND(FMY)の年間最安値は11.56でした。現在の12.21や11.56 - 12.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FMYの動きはライブチャートで確認できます。

FMYの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、12.24、0.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
12.21 12.32
1年のレンジ
11.56 12.47
以前の終値
12.24
始値
12.32
買値
12.21
買値
12.51
安値
12.21
高値
12.32
出来高
4
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
-0.16%
6ヶ月の変化
0.58%
1年の変化
0.99%
