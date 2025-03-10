- Panorámica
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
El tipo de cambio de FMY de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.21, mientras que el máximo ha alcanzado 12.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FMY News
- Kadlec Thomas R compra acciones de First Trust Mortgage por $2,952
- DMO: Same Concerns Exist, But Now Unattractively Priced (NYSE:DMO)
- CEF Weekly Wrap: Rights Offerings On A Roll
- PCN: The Environment For Bonds Is Breaking Down (NYSE:PCN)
- BHK: Could Be Okay In A Recession, But Destructive Distributions Are A Problem (NYSE:BHK)
- PCN: Making Smart Moves, But Still Very Expensive
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FMY hoy?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) se evalúa hoy en 12.21. El instrumento se negocia dentro de 12.21 - 12.32; el cierre de ayer ha sido 12.24 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FMY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 12.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.99% y USD. Monitoree los movimientos de FMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FMY?
Puede comprar acciones de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) al precio actual de 12.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 12.21 o 12.51, mientras que 4 y -0.89% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FMY?
Invertir en First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 11.56 - 12.47 y el precio actual 12.21. Muchos comparan -0.16% y 0.58% antes de colocar órdenes en 12.21 o 12.51. Estudie los cambios diarios de precios de FMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
El precio más alto de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) en el último año ha sido 12.47. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 11.56 - 12.47, una comparación con 12.24 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
El precio más bajo de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) para el año ha sido 11.56. La comparación con los actuales 12.21 y 11.56 - 12.47 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FMY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FMY?
En el pasado, First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 12.24 y 0.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 12.24
- Open
- 12.32
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Low
- 12.21
- High
- 12.32
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.25%
- Cambio mensual
- -0.16%
- Cambio a 6 meses
- 0.58%
- Cambio anual
- 0.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.