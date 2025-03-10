- Übersicht
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von FMY hat sich für heute um -0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.21 bis zu einem Hoch von 12.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FMY News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FMY heute?
Die Aktie von First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) notiert heute bei 12.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 12.21 - 12.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 12.24 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von FMY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FMY Dividenden?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest wird derzeit mit 12.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FMY zu verfolgen.
Wie kaufe ich FMY-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) zum aktuellen Kurs von 12.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 12.21 oder 12.51 platziert, während 4 und -0.89% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FMY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FMY-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 11.56 - 12.47 und der aktuelle Kurs 12.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.16% und 0.58%, bevor sie Orders zu 12.21 oder 12.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FMY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Der höchste Kurs von FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) im vergangenen Jahr lag bei 12.47. Innerhalb von 11.56 - 12.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 12.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Der niedrigste Kurs von FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) im Laufe des Jahres betrug 11.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 12.21 und der Spanne 11.56 - 12.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FMY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FMY statt?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 12.24 und 0.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.24
- Eröffnung
- 12.32
- Bid
- 12.21
- Ask
- 12.51
- Tief
- 12.21
- Hoch
- 12.32
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.25%
- Monatsänderung
- -0.16%
- 6-Monatsänderung
- 0.58%
- Jahresänderung
- 0.99%
