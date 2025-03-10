- Aperçu
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
Le taux de change de FMY a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.27 et à un maximum de 12.27.
Suivez la dynamique First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FMY Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FMY aujourd'hui ?
L'action First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest est cotée à 12.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 12.27 - 12.27, a clôturé hier à 12.27 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de FMY présente ces mises à jour.
L'action First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 12.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.49% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FMY.
Comment acheter des actions FMY ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 12.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 12.27 ou de 12.57, le 2 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FMY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FMY ?
Investir dans First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.56 - 12.47 et le prix actuel 12.27. Beaucoup comparent 0.33% et 1.07% avant de passer des ordres à 12.27 ou 12.57. Consultez le graphique du cours de FMY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND ?
Le cours le plus élevé de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND l'année dernière était 12.47. Au cours de 11.56 - 12.47, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 12.27 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND ?
Le cours le plus bas de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) sur l'année a été 11.56. Sa comparaison avec 12.27 et 11.56 - 12.47 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FMY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FMY a-t-elle été divisée ?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 12.27 et 1.49% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 12.27
- Ouverture
- 12.27
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Plus Bas
- 12.27
- Plus Haut
- 12.27
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.33%
- Changement à 6 Mois
- 1.07%
- Changement Annuel
- 1.49%
