FMY hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hisse senedi 12.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 12.24 - 12.29 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 12.27 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. FMY canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hisse senedi şu anda 12.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.24% ve USD değerlerini izler. FMY hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FMY hisse senedi nasıl alınır? First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hisselerini şu anki 12.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 12.24 ve Ask 12.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı -0.24% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FMY fiyat hareketlerini takip edin.

FMY hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 11.56 - 12.47 ve mevcut fiyatı 12.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 12.24 veya Ask 12.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.08% ve 6 aylık değişim oranı 0.82% değerlerini karşılaştırır. FMY fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND hisse senedi yıllık olarak 12.47 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 11.56 - 12.47). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 12.27 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest performansını takip edin.

FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) hisse senedi yıllık olarak en düşük 11.56 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 12.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 11.56 - 12.47 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FMY fiyat hareketlerini izleyin.