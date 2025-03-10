- Visão do mercado
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
A taxa do FMY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.27 e o mais alto foi 12.27.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FMY Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FMY hoje?
Hoje First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) está avaliado em 12.27. O instrumento é negociado dentro de 12.27 - 12.27, o fechamento de ontem foi 12.27, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FMY em tempo real.
As ações de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest está avaliado em 12.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.49% e USD. Monitore os movimentos de FMY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FMY?
Você pode comprar ações de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest (FMY) pelo preço atual 12.27. Ordens geralmente são executadas perto de 12.27 ou 12.57, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FMY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FMY?
Investir em First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 11.56 - 12.47 e o preço atual 12.27. Muitos comparam 0.33% e 1.07% antes de enviar ordens em 12.27 ou 12.57. Estude as mudanças diárias de preço de FMY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
O maior preço de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) no último ano foi 12.47. As ações oscilaram bastante dentro de 11.56 - 12.47, e a comparação com 12.27 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
O menor preço de FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) no ano foi 11.56. A comparação com o preço atual 12.27 e 11.56 - 12.47 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FMY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FMY?
No passado First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 12.27 e 1.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 12.27
- Open
- 12.27
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Low
- 12.27
- High
- 12.27
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.33%
- Mudança de 6 meses
- 1.07%
- Mudança anual
- 1.49%
