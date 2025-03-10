- Panoramica
FMY: First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest
Il tasso di cambio FMY ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.27 e ad un massimo di 12.27.
Segui le dinamiche di First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FMY oggi?
Oggi le azioni First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 12.27. Viene scambiato all'interno di 12.27 - 12.27, la chiusura di ieri è stata 12.27 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FMY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 12.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FMY.
Come acquistare azioni FMY?
Puoi acquistare azioni First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 12.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 12.27 o 12.57, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FMY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FMY?
Investire in First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 11.56 - 12.47 e il prezzo attuale 12.27. Molti confrontano 0.33% e 1.07% prima di effettuare ordini su 12.27 o 12.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FMY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Il prezzo massimo di FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND nell'ultimo anno è stato 12.47. All'interno di 11.56 - 12.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 12.27 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND?
Il prezzo più basso di FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND (FMY) nel corso dell'anno è stato 11.56. Confrontandolo con gli attuali 12.27 e 11.56 - 12.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FMY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FMY?
First Trust Motgage Income Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 12.27 e 1.49%.
- Chiusura Precedente
- 12.27
- Apertura
- 12.27
- Bid
- 12.27
- Ask
- 12.57
- Minimo
- 12.27
- Massimo
- 12.27
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.33%
- Variazione Semestrale
- 1.07%
- Variazione Annuale
- 1.49%
