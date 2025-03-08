КотировкиРазделы
FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund

20.73 USD 0.22 (1.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLN за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.73, а максимальная — 20.89.

Следите за динамикой First Trust Latin America AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FLN сегодня?

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) сегодня оценивается на уровне 20.73. Инструмент торгуется в пределах 20.73 - 20.89, вчерашнее закрытие составило 20.95, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FLN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

First Trust Latin America AlphaDEX Fund в настоящее время оценивается в 20.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.01% и USD. Отслеживайте движения FLN на графике в реальном времени.

Как купить акции FLN?

Вы можете купить акции First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) по текущей цене 20.73. Ордера обычно размещаются около 20.73 или 21.03, тогда как 45 и -0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FLN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FLN?

Инвестирование в First Trust Latin America AlphaDEX Fund предполагает учет годового диапазона 15.09 - 21.70 и текущей цены 20.73. Многие сравнивают -2.90% и 12.30% перед размещением ордеров на 20.73 или 21.03. Изучайте ежедневные изменения цены FLN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

Самая высокая цена First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) за последний год составила 21.70. Акции заметно колебались в пределах 15.09 - 21.70, сравнение с 20.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Latin America AlphaDEX Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

Самая низкая цена First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) за год составила 15.09. Сравнение с текущими 20.73 и 15.09 - 21.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FLN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FLN?

В прошлом First Trust Latin America AlphaDEX Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.95 и 22.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.73 20.89
Годовой диапазон
15.09 21.70
Предыдущее закрытие
20.95
Open
20.82
Bid
20.73
Ask
21.03
Low
20.73
High
20.89
Объем
45
Дневное изменение
-1.05%
Месячное изменение
-2.90%
6-месячное изменение
12.30%
Годовое изменение
22.01%
22 октября, среда
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-4.625 млн
Пред.
3.524 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.310 млн
Пред.
-0.703 млн
16:35
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.613%
20:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.