FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund

20.90 USD 0.17 (0.82%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FLN de hoy ha cambiado un 0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.90, mientras que el máximo ha alcanzado 20.93.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Latin America AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

¿Cuál es el precio de las acciones de FLN hoy?

First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) se evalúa hoy en 20.90. El instrumento se negocia dentro de 20.90 - 20.93; el cierre de ayer ha sido 20.73 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FLN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

First Trust Latin America AlphaDEX Fund se evalúa actualmente en 20.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 23.01% y USD. Monitoree los movimientos de FLN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de FLN?

Puede comprar acciones de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) al precio actual de 20.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.90 o 21.20, mientras que 2 y -0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FLN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de FLN?

Invertir en First Trust Latin America AlphaDEX Fund implica tener en cuenta el rango anual 15.09 - 21.70 y el precio actual 20.90. Muchos comparan -2.11% y 13.22% antes de colocar órdenes en 20.90 o 21.20. Estudie los cambios diarios de precios de FLN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

El precio más alto de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) en el último año ha sido 21.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.09 - 21.70, una comparación con 20.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Latin America AlphaDEX Fund en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Latin America AlphaDEX Fund?

El precio más bajo de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) para el año ha sido 15.09. La comparación con los actuales 20.90 y 15.09 - 21.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FLN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FLN?

En el pasado, First Trust Latin America AlphaDEX Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.73 y 23.01% después de las acciones corporativas.

Rango diario
20.90 20.93
Rango anual
15.09 21.70
Cierres anteriores
20.73
20.73
Open
20.93
Bid
20.90
Ask
21.20
Low
20.90
High
20.93
Volumen
2
2
Cambio diario
0.82%
0.82%
Cambio mensual
-2.11%
-2.11%
Cambio a 6 meses
13.22%
13.22%
Cambio anual
23.01%
