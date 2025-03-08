报价部分
货币 / FLN
回到股票

FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund

20.73 USD 0.22 (1.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FLN汇率已更改-1.05%。当日，交易品种以低点20.73和高点20.89进行交易。

关注First Trust Latin America AlphaDEX Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FLN新闻

常见问题解答

FLN股票今天的价格是多少？

First Trust Latin America AlphaDEX Fund股票今天的定价为20.73。它在20.73 - 20.89范围内交易，昨天的收盘价为20.95，交易量达到45。FLN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Latin America AlphaDEX Fund股票是否支付股息？

First Trust Latin America AlphaDEX Fund目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.01%和USD。实时查看图表以跟踪FLN走势。

如何购买FLN股票？

您可以以20.73的当前价格购买First Trust Latin America AlphaDEX Fund股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而45和-0.43%显示市场活动。立即关注FLN的实时图表更新。

如何投资FLN股票？

投资First Trust Latin America AlphaDEX Fund需要考虑年度范围15.09 - 21.70和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较-2.90%和。实时查看FLN价格图表，了解每日变化。

First Trust Latin America AlphaDEX Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Latin America AlphaDEX Fund的最高价格是21.70。在15.09 - 21.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Latin America AlphaDEX Fund的绩效。

First Trust Latin America AlphaDEX Fund股票的最低价格是多少？

First Trust Latin America AlphaDEX Fund（FLN）的最低价格为15.09。将其与当前的20.73和15.09 - 21.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FLN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FLN股票是什么时候拆分的？

First Trust Latin America AlphaDEX Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.95和22.01%中可见。

日范围
20.73 20.89
年范围
15.09 21.70
前一天收盘价
20.95
开盘价
20.82
卖价
20.73
买价
21.03
最低价
20.73
最高价
20.89
交易量
45
日变化
-1.05%
月变化
-2.90%
6个月变化
12.30%
年变化
22.01%
22 十月, 星期三
14:30
USD
EIA 原油库存变化
实际值
预测值
-4.625 M
前值
3.524 M
14:30
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
预测值
-0.310 M
前值
-0.703 M
16:35
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
20年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.613%
20:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值