FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund
Il tasso di cambio FLN ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.73 e ad un massimo di 20.89.
Segui le dinamiche di First Trust Latin America AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FLN News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FLN oggi?
Oggi le azioni First Trust Latin America AlphaDEX Fund sono prezzate a 20.73. Viene scambiato all'interno di 20.73 - 20.89, la chiusura di ieri è stata 20.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 45. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FLN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Latin America AlphaDEX Fund pagano dividendi?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund è attualmente valutato a 20.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 22.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FLN.
Come acquistare azioni FLN?
Puoi acquistare azioni First Trust Latin America AlphaDEX Fund al prezzo attuale di 20.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.73 o 21.03, mentre 45 e -0.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FLN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FLN?
Investire in First Trust Latin America AlphaDEX Fund implica considerare l'intervallo annuale 15.09 - 21.70 e il prezzo attuale 20.73. Molti confrontano -2.90% e 12.30% prima di effettuare ordini su 20.73 o 21.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FLN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
Il prezzo massimo di First Trust Latin America AlphaDEX Fund nell'ultimo anno è stato 21.70. All'interno di 15.09 - 21.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Latin America AlphaDEX Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
Il prezzo più basso di First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) nel corso dell'anno è stato 15.09. Confrontandolo con gli attuali 20.73 e 15.09 - 21.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FLN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FLN?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.95 e 22.01%.
- Chiusura Precedente
- 20.95
- Apertura
- 20.82
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Minimo
- 20.73
- Massimo
- 20.89
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- -2.90%
- Variazione Semestrale
- 12.30%
- Variazione Annuale
- 22.01%
- Agire
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Agire
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Agire
- Fcst
- Prev
- Agire
- Fcst
- Prev
- 4.613%
- Agire
- Fcst
- Prev