FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund

20.90 USD 0.17 (0.82%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLNの今日の為替レートは、0.82%変化しました。日中、通貨は1あたり20.90の安値と20.93の高値で取引されました。

First Trust Latin America AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FLN株の現在の価格は？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの株価は本日20.90です。20.90 - 20.93内で取引され、前日の終値は20.73、取引量は2に達しました。FLNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの株は配当を出しますか？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの現在の価格は20.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.01%やUSDにも注目します。FLNの動きはライブチャートで確認できます。

FLN株を買う方法は？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの株は現在20.90で購入可能です。注文は通常20.90または21.20付近で行われ、2や-0.14%が市場の動きを示します。FLNの最新情報はライブチャートで確認できます。

FLN株に投資する方法は？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundへの投資では、年間の値幅15.09 - 21.70と現在の20.90を考慮します。注文は多くの場合20.90や21.20で行われる前に、-2.11%や13.22%と比較されます。FLNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの株の最高値は？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの過去1年の最高値は21.70でした。15.09 - 21.70内で株価は大きく変動し、20.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Latin America AlphaDEX Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Latin America AlphaDEX Fundの株の最低値は？

First Trust Latin America AlphaDEX Fund(FLN)の年間最安値は15.09でした。現在の20.90や15.09 - 21.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FLNの動きはライブチャートで確認できます。

FLNの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Latin America AlphaDEX Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、20.73、23.01%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
20.90 20.93
1年のレンジ
15.09 21.70
以前の終値
20.73
始値
20.93
買値
20.90
買値
21.20
安値
20.90
高値
20.93
出来高
2
1日の変化
0.82%
1ヶ月の変化
-2.11%
6ヶ月の変化
13.22%
1年の変化
23.01%
