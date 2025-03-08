- Genel bakış
FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN fiyatı bugün -1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.73 ve Yüksek fiyatı olarak 20.89 aralığında işlem gördü.
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLN haberleri
Sıkça sorulan sorular
FLN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi 20.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.73 - 20.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 45 değerine ulaştı. FLN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 20.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.01% ve USD değerlerini izler. FLN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FLN hisse senedi nasıl alınır?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 20.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.73 ve Ask 21.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 45 ve günlük değişim oranı -0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLN fiyat hareketlerini takip edin.
FLN hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.09 - 21.70 ve mevcut fiyatı 20.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.73 veya Ask 21.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.90% ve 6 aylık değişim oranı 12.30% değerlerini karşılaştırır. FLN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 21.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.09 - 21.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Latin America AlphaDEX Fund performansını takip edin.
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.09 - 21.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLN fiyat hareketlerini izleyin.
FLN hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 20.95 ve yıllık değişim oranı 22.01% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 20.95
- Açılış
- 20.82
- Satış
- 20.73
- Alış
- 21.03
- Düşük
- 20.73
- Yüksek
- 20.89
- Hacim
- 45
- Günlük değişim
- -1.05%
- Aylık değişim
- -2.90%
- 6 aylık değişim
- 12.30%
- Yıllık değişim
- 22.01%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -4.625 M
- Önceki
- 3.524 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.310 M
- Önceki
- -0.703 M
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 4.613%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki