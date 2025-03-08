FLN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi 20.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 20.73 - 20.89 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 20.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 45 değerine ulaştı. FLN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi temettü ödüyor mu? First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi şu anda 20.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 22.01% ve USD değerlerini izler. FLN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FLN hisse senedi nasıl alınır? First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisselerini şu anki 20.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 20.73 ve Ask 21.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 45 ve günlük değişim oranı -0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FLN fiyat hareketlerini takip edin.

FLN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.09 - 21.70 ve mevcut fiyatı 20.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 20.73 veya Ask 21.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -2.90% ve 6 aylık değişim oranı 12.30% değerlerini karşılaştırır. FLN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi yıllık olarak 21.70 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.09 - 21.70). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 20.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Latin America AlphaDEX Fund performansını takip edin.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.09 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 20.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.09 - 21.70 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FLN fiyat hareketlerini izleyin.