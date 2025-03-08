- Visão do mercado
FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund
A taxa do FLN para hoje mudou para -1.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.73 e o mais alto foi 20.89.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Latin America AlphaDEX Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FLN hoje?
Hoje First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) está avaliado em 20.73. O instrumento é negociado dentro de 20.73 - 20.89, o fechamento de ontem foi 20.95, e o volume de negociação atingiu 45. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FLN em tempo real.
As ações de First Trust Latin America AlphaDEX Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust Latin America AlphaDEX Fund está avaliado em 20.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 22.01% e USD. Monitore os movimentos de FLN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FLN?
Você pode comprar ações de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) pelo preço atual 20.73. Ordens geralmente são executadas perto de 20.73 ou 21.03, enquanto 45 e -0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FLN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FLN?
Investir em First Trust Latin America AlphaDEX Fund envolve considerar a faixa anual 15.09 - 21.70 e o preço atual 20.73. Muitos comparam -2.90% e 12.30% antes de enviar ordens em 20.73 ou 21.03. Estude as mudanças diárias de preço de FLN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
O maior preço de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) no último ano foi 21.70. As ações oscilaram bastante dentro de 15.09 - 21.70, e a comparação com 20.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Latin America AlphaDEX Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
O menor preço de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) no ano foi 15.09. A comparação com o preço atual 20.73 e 15.09 - 21.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FLN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FLN?
No passado First Trust Latin America AlphaDEX Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.95 e 22.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.95
- Open
- 20.82
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Low
- 20.73
- High
- 20.89
- Volume
- 45
- Mudança diária
- -1.05%
- Mudança mensal
- -2.90%
- Mudança de 6 meses
- 12.30%
- Mudança anual
- 22.01%
