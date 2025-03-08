- Aperçu
FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund
Le taux de change de FLN a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.73 et à un maximum de 20.89.
Suivez la dynamique First Trust Latin America AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FLN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FLN aujourd'hui ?
L'action First Trust Latin America AlphaDEX Fund est cotée à 20.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.73 - 20.89, a clôturé hier à 20.95 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de FLN présente ces mises à jour.
L'action First Trust Latin America AlphaDEX Fund verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund est actuellement valorisé à 20.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 22.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FLN.
Comment acheter des actions FLN ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Latin America AlphaDEX Fund au cours actuel de 20.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.73 ou de 21.03, le 45 et le -0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FLN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FLN ?
Investir dans First Trust Latin America AlphaDEX Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.09 - 21.70 et le prix actuel 20.73. Beaucoup comparent -2.90% et 12.30% avant de passer des ordres à 20.73 ou 21.03. Consultez le graphique du cours de FLN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Latin America AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus élevé de First Trust Latin America AlphaDEX Fund l'année dernière était 21.70. Au cours de 15.09 - 21.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 20.95 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Latin America AlphaDEX Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Latin America AlphaDEX Fund ?
Le cours le plus bas de First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) sur l'année a été 15.09. Sa comparaison avec 20.73 et 15.09 - 21.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FLN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FLN a-t-elle été divisée ?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 20.95 et 22.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 20.95
- Ouverture
- 20.82
- Bid
- 20.73
- Ask
- 21.03
- Plus Bas
- 20.73
- Plus Haut
- 20.89
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- -2.90%
- Changement à 6 Mois
- 12.30%
- Changement Annuel
- 22.01%
- Act
-
- Fcst
- -4.625 M
- Prev
- 3.524 M
- Act
-
- Fcst
- -0.310 M
- Prev
- -0.703 M
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.613%