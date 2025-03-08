- Übersicht
FLN: First Trust Latin America AlphaDEX Fund
Der Wechselkurs von FLN hat sich für heute um 0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.90 bis zu einem Hoch von 20.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Latin America AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FLN heute?
Die Aktie von First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) notiert heute bei 20.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.90 - 20.93 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.73 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von FLN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FLN Dividenden?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund wird derzeit mit 20.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FLN zu verfolgen.
Wie kaufe ich FLN-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) zum aktuellen Kurs von 20.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.90 oder 21.20 platziert, während 2 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FLN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FLN-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Latin America AlphaDEX Fund müssen die jährliche Spanne 15.09 - 21.70 und der aktuelle Kurs 20.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.11% und 13.22%, bevor sie Orders zu 20.90 oder 21.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FLN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
Der höchste Kurs von First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) im vergangenen Jahr lag bei 21.70. Innerhalb von 15.09 - 21.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Latin America AlphaDEX Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Latin America AlphaDEX Fund?
Der niedrigste Kurs von First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) im Laufe des Jahres betrug 15.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.90 und der Spanne 15.09 - 21.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FLN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FLN statt?
First Trust Latin America AlphaDEX Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.73 und 23.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.73
- Eröffnung
- 20.93
- Bid
- 20.90
- Ask
- 21.20
- Tief
- 20.90
- Hoch
- 20.93
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.82%
- Monatsänderung
- -2.11%
- 6-Monatsänderung
- 13.22%
- Jahresänderung
- 23.01%
- 1.650%