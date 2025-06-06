Валюты / FINX
FINX: Global X FinTech ETF
34.34 USD 0.15 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FINX за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.88, а максимальная — 34.44.
Следите за динамикой Global X FinTech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FINX
Дневной диапазон
33.88 34.44
Годовой диапазон
23.49 35.55
- Предыдущее закрытие
- 34.19
- Open
- 34.44
- Bid
- 34.34
- Ask
- 34.64
- Low
- 33.88
- High
- 34.44
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 0.44%
- Месячное изменение
- 2.91%
- 6-месячное изменение
- 24.92%
- Годовое изменение
- 22.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.