FINX: Global X FinTech ETF

34.34 USD 0.15 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FINX за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.88, а максимальная — 34.44.

Дневной диапазон
33.88 34.44
Годовой диапазон
23.49 35.55
Предыдущее закрытие
34.19
Open
34.44
Bid
34.34
Ask
34.64
Low
33.88
High
34.44
Объем
99
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
2.91%
6-месячное изменение
24.92%
Годовое изменение
22.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.