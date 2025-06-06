货币 / FINX
FINX: Global X FinTech ETF
34.46 USD 0.12 (0.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FINX汇率已更改0.35%。当日，交易品种以低点34.15和高点34.72进行交易。
关注Global X FinTech ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FINX新闻
- Why Is Allied Gaming Stock Skyrocketing Friday? - Allied Gaming (NASDAQ:AGAE)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Pinpointing Targets In The Financial Sector
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Next Big Theme: August 2025
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Venture Capitalists Drive Q2 2025 Fintech Funding Above $10B With Mega Rounds
- 3 Things – Macro Thoughts
- PayPal Falls Despite Q2 Earnings Beating Estimates: ETFs in Focus
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- 2 Fintech ETFs to Buy With $2,000 and Hold Forever
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- FINX: Capturing All Major Trends Of The FinTech Industry
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- The Next Big Theme: June 2025
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
日范围
34.15 34.72
年范围
23.49 35.55
- 前一天收盘价
- 34.34
- 开盘价
- 34.44
- 卖价
- 34.46
- 买价
- 34.76
- 最低价
- 34.15
- 最高价
- 34.72
- 交易量
- 79
- 日变化
- 0.35%
- 月变化
- 3.27%
- 6个月变化
- 25.35%
- 年变化
- 23.38%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B