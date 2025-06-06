시세섹션
통화 / FINX
주식로 돌아가기

FINX: Global X FinTech ETF

35.11 USD 0.16 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

FINX 환율이 오늘 0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 34.90이고 고가는 35.16이었습니다.

Global X FinTech ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FINX News

일일 변동 비율
34.90 35.16
년간 변동
23.49 35.55
이전 종가
34.95
시가
35.03
Bid
35.11
Ask
35.41
저가
34.90
고가
35.16
볼륨
99
일일 변동
0.46%
월 변동
5.21%
6개월 변동
27.72%
년간 변동율
25.71%
20 9월, 토요일